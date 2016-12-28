Peynirli Patlıcan Tarifi

Malzemeler

6 adet orta boy patlıcan

1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir

1 adet yumurta

1 demet maydanoz

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

Peynirli Patlıcan Yapılışı

Patlıcanları bıçakla birkaç yerinden delin. Soymadan kaynamakta olan suya atıp 20- 25 dakika pişirin. Sudan çıkarıp soğumaya bırakın. Bu arada beyaz peyniri bir kaba alıp üzerine yumurta, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Sudan çıkardığınız patlıcanlar soğuduktan sonra üstlerinden 2 santimlik bir bölümünün kabuğunu alın. Buradan patlıcanların içini bir kaşıkla çıkarın. Çıkan patlıcanları kıyıp peynirli karışıma ekleyin. Harcı patlıcanlara pay edin. Üstlerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirip servis yapın.