Otlu Peynirli Kabak Sefası Tarifi

Malzemeler
4 adet orta boy kabak
Yarım su bardağı küp doğranmış
beyaz peynir
2 adet büyük boy soğan
2 adet domates
Yarım demet kıyılmış dereotu
6 dal kıyılmış maydanoz
2 diş kıyılmış sarmısak
1 tatlı kaşığı tozşeker
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı su
Tuz
karabiber
Otlu Peynirli Kabak Sefası Yapılışı
Kabakları karnıyarık yapar gibi temizleyin. Soğanları piyazlık doğrayıp bir kaba alın. Üzerine kabukları soyulup, küp doğranmış domates, dereotu, maydanoz, sarmısak, tozşeker, tuz ve karabiber ekleyip, harmanlayın. Kabakları Düdüklü Tencere'ye yerleştirin ve hazırladığınız harcı içlerine paylaştırın. Üzerine zeytinyağı ve su gezdirip kapağını kapatın. 2 Ocağa oturtup orta ateşte, Düdüklü Tencere'nin 1'inci kademe ayarında buhar çıkana dek pişirin. Buhar çıkmaya başlayınca ocağı kısık ateşe alıp, 7 dakika pişirin. 3 Ocağı kapatıp tencereyi buhar tahliye ayarına getirin ve buharı tamamen boşaltın. Aç butonuna basarak düdüklü tencerenin kapağını açın ve kabakları servis tabağına alın. Küp doğranmış peyniri ekleyin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.