Cevizli Kereviz Salatası Tarifi

Malzemeler

2 adet orta boy kereviz

1 çay bardağı ceviz içi (havanda irice ezilmiş)

200 gr süzme yoğurt

3-4 dal kereviz yaprağı

Yarım demet maydanoz

1 limonun suyu

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Kristal kayatuzu (ağız tadına göre)

Cevizli Kereviz Salatası Yapılışı

1. Kerevizleri soyun, yıkayın ve rendeleyin. Kararmaması için hemen limon suyu ile ovun. Maydanoz ve kereviz yapraklarını yıkayıp, ayrı olarak ince ince doğrayın. 2. Cam bir kâsede süzme yoğurt, tuz ve zeytinyağını iyice karıştırın, kereviz sapları ve yarım çay bardağı cevizle birlikte kerevizlerin üzerine ilave edin, hepsini birlikte iyice karıştırın. Salatayı doğranmış maydanoz ve kalan cevizle süsleyip servis edin.