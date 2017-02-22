Sebzeli Bahar Salatası Tarifi

Malzemeler

200 gram taze fasulye (çalı veya ayşekadın)

1 çorba kaşığı balzamik sirke

2 adet kabak

1 adet kereviz

4-5 adet yerelması

8-10 adet mantar

1 demet roka

1 adet salatalık

2 adet havuç

1 çay kaşığı tuz



Sos için: Yarım limonun suyu

Yarım çorba kaşığı elma sirkesi

2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

3 diş sarmısak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı kuru fesleğen



Süslemek için:

Yarım su bardağı haşlanmış mısır

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Sebzeli Bahar Salatası Yapılışı

Taze fasulyeyi bütün olarak, tuz ve balzamik sirke kattığınız kaynar suda 10 dakika haşlayın. Tencereden aldıktan hemen sonra soğuk suyla şoklayın ve kurulayarak verev şeklinde kesin. Kabakları da aynı suda 5 dakika haşlayıp çıkartın. Soğuk suyla şoklayıp suyunu sıkın ve kurulayıp doğrayın. Kereviz ve yerelmalarına da aynı işlemleri uygulayarak dilediğiniz şekilde kesin. Mantar ve rokayı iri şekilde doğrayın. Salatalığı, kabuğunu temizlemeden ince dilimleyin. Havuçları arzuya göre dilimleyin veya rendeleyin. Hazırladığınız bu malzemeleri salata kasesinde harmanlayın. Sosu hazırlamak için limon suyunu, elma sirkesini, zeytinyağını, minik doğradığınız sarmısağı, tuzu, pulbiberi, fesleğeni bir kasede karıştırarak salataya ekleyin. Üzerini mısır ve kaşar peyniri ile süsleyerek servis yapın.