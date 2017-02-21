8 Renk Salata Tarifi

Malzemeler
5 yaprak kıvırcık
2 adet kırmızı biber
1 adet yeşil biber,
2 adet salatalık
4 yaprak kırmızı lahana
2 dilim avokado
10 dal maydanoz,
2 dilim ananas
Sosu için:
3 çorba kaşığı zeytinyağı
3 çay kaşığı fesleğen
1 diş sarmısak,
çok az tuz
Üzerine:
3 dilim portakal
Yarım çay kaşığı keten tohumu
8 Renk Salata Yapılışı
Salata malzemesini derin bir kasenin içine doğrayıp, karıştırın. Salatanıza damak zevkinize göre ekstra sebze ve meyve -örneğin kabak, soya filizi, yeşil elma- ekleyebilirsiniz. Sos malzemesini de karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin. Daha sonra salatanızı yarım çay kaşığı keten tohumu ve iki-üç dilim portakal dilimiyle süsleyerek servis yapın.