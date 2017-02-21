8 Renk Salata Tarifi

Malzemeler

5 yaprak kıvırcık

2 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber,

2 adet salatalık

4 yaprak kırmızı lahana

2 dilim avokado

10 dal maydanoz,

2 dilim ananas

Sosu için:

3 çorba kaşığı zeytinyağı

3 çay kaşığı fesleğen

1 diş sarmısak,

çok az tuz

Üzerine:

3 dilim portakal

Yarım çay kaşığı keten tohumu

8 Renk Salata Yapılışı

Salata malzemesini derin bir kasenin içine doğrayıp, karıştırın. Salatanıza damak zevkinize göre ekstra sebze ve meyve -örneğin kabak, soya filizi, yeşil elma- ekleyebilirsiniz. Sos malzemesini de karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin. Daha sonra salatanızı yarım çay kaşığı keten tohumu ve iki-üç dilim portakal dilimiyle süsleyerek servis yapın.