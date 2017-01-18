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Akdeniz Usulü Havuç Salatası Tarifi

Malzemeler

4 adet havuç
2 çorba kaşığı antepfıstığı
2 çorba kaşığı kuruüzüm
1 adet portakalın suyu
1 adet limonun suyu
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
karabiber
Üzerine: 2 çorba kaşığı konserve mısır
maydanoz

Akdeniz Usulü Havuç Salatası Yapılışı

Havuçları temizleyip, rendeleyin. Antepfıstığı ve kuruüzümle birlikte karıştırıp, servis tabağına alın. Portakal ve limon suyunu, zeytinyağı, tuz ve karabiberle karıştırın. Hazırladığınız sosu havuç salatasının üzerine gezdirin ve buzdolabında 1 saat bekletin. Mısır ve maydanozla süsleyip servis yapın.
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