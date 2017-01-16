Baharat Soslu Peynirli Salata Tarifi

Malzemeler

1 adet göbek marul

1 demet roka

10 adet kiraz domates

1 adet kırmızı biber

10'ar dal kıyılmış maydanoz ve dereotu

150 gr beyaz peynir

1 tatlı kaşığı dolmalık çam fıstığı

1 çay kaşığı çörek otu



Sos için:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

1 adet limonun suyu veya yarım çay bardağı sirke

1'er çay kaşığı nane, sumak

Baharat Soslu Peynirli Salata Yapılışı

Marul ve rokayı elinizle iri parçalara ayırın. İkiye kesilmiş domates, kıyılmış biber, maydanoz, dereotu ve küp doğranmış peyniri üzerine yerleştirin. Üzerine dolmalık çam fıstığı ve çörek otu serpin. Sos için tüm malzemeyi karıştırın ve üzerine gezdirin.