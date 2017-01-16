Baharat Soslu Peynirli Salata Tarifi

Malzemeler
1 adet göbek marul
1 demet roka
10 adet kiraz domates
1 adet kırmızı biber
10'ar dal kıyılmış maydanoz ve dereotu
150 gr beyaz peynir
1 tatlı kaşığı dolmalık çam fıstığı
1 çay kaşığı çörek otu
Sos için:
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Tuz
1 adet limonun suyu veya yarım çay bardağı sirke
1'er çay kaşığı nane, sumak
Baharat Soslu Peynirli Salata Yapılışı
Marul ve rokayı elinizle iri parçalara ayırın. İkiye kesilmiş domates, kıyılmış biber, maydanoz, dereotu ve küp doğranmış peyniri üzerine yerleştirin. Üzerine dolmalık çam fıstığı ve çörek otu serpin. Sos için tüm malzemeyi karıştırın ve üzerine gezdirin.