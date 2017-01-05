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Cevizli Yeşillik Salatası Tarifi

Malzemeler

1 adet orta boy kıvırcık marul
1 demet roka
Yarım su bardağı kuru üzüm
1 kahve fincanı ceviz içi
2/3 su bardağı susam tahini
1/3 su bardağı zeytinyağı
Bir buçuk kahve fincanı limon suyu

Cevizli Yeşillik Salatası Yapılışı

Marulu ve rokayı doğrayıp, yayvan bir servis tabağına alın. Başka bir kapta tahin ve zeytinyağını yavaş yavaş birbirine ekleyerek karıştırın. Sürekli karıştırmaya devam ederken limon suyunu ekleyin. Koyu bir sos kıvamına gelince yeşilliklerin üzerine dökün. Sosun üzerine kuru üzüm ve cevizleri serpiştirin. Arzu edilirse, domates dilimleri veya kıyılmış taze fesleğen ve nane ekleyerek servis yapın.
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