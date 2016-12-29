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Avokadolu Barbunya Salatası Tarifi

Avokadolu Barbunya Salatası Tarifi

Malzemeler

1 adet büyük boy avokado
400 gram barbunya konservesi
1 adet küp doğranmış domates
Yarım tatlı kaşığı tatlı biber salçası
1 paket mısır cipsi
8 adet kıyılmış marul yaprağı
Üzeri için:
Rendelenmiş kaşar peyniri

Avokadolu Barbunya Salatası Yapılışı

Barbunya konservesini süzüp, suyun altında durulayın. Domates ve tatlı biber salçasıyla karıştırın. Servis tabağına mısır cipslerini yerleştirin. Üzerine marul yaprakları, barbunya karışımı ve dilimlenmiş avokadoyu yerleştirin. Rendelenmiş kaşar peyniri serpip servis yapın.
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