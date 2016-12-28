Fesleğenli, Kekikli Salata Tarifi

Malzemeler

2 adet orta boy göbek salata

2 adet kırmızı biber

Yarım demet roka

2 adet havuç

1 adet küçük boy kırmızı lahana

2 adet salatalık

1 adet domates

Sos için: 1 adet limon suyu

1 kahve fincanı zeytinyağı

2 çay kaşığı kekik

2 çay kaşığı fesleğen

Üzerine:

Yarım çay bardağı kaşar peyniri rendesi

Fesleğenli, Kekikli Salata Yapılışı

Göbek salata yapraklarından 4 adedini ayırıp bütün olarak kayık bir tabağın içine yerleştirin. 1 adet kırmızı biberin baş ve uç kısmını kesip, çekirdeklerini çıkarın. Geniş ağzı alta gelecek şekilde salata yapraklarının ortasına yerleştirin. İçine yıkayıp, sularını süzdürdüğünüz rokaları yerleştirin. Rendelediğiniz 1 adet havucu, ince ince kıyıp tuzladığınız kırmızı lahanayı ve göbek salatayı salata çanaklarına yerleştirin. Salatalıkları uzunlamasına dörde bölün. 1 adet havucu ve kırmızı biberi ince ince uzunlamasına doğrayın. Domatesleri halka halka kesin. Doğradığınız salatalık, havuç, kırmızı biber ve domateslerle salatayı süsleyin. Sos için limon suyu, zeytinyağı, kekik ve fesleğeni karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin. Kaşar peyniri rendesi serperek servis yapın.