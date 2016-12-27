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Havuçlu Yeşil Salata Tarifi

Malzemeler
2 adet yeşil biber
1 adet marul
2 adet havuç
5-6 dal maydanoz
1 adet limonun suyu
1 çay bardağı zeytinyağı, tuz

Havuçlu Yeşil Salata Yapılışı
Tüm sebzeleri yıkayın. Marulun suyunun süzülmesi için bir süzgeçte bekletin. Havuçları rendenin iri tarafı ile rendeleyin. Marulu iri iri parçalayıp servis tabağına alın. Üzerine rendelenmiş havucu yerleştirin. Biberleri verev doğrayıp havucun üzerine dizin. Maydanozla süsleyin. Limon suyunu zeytinyağı ile karıştırın. Tuzu ekleyip tekrar karıştırın. Karışımı salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
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