Baklalı Makarna Salatası Tarifi

Malzemeler
Yarım paket makarna
Yeteri kadar su
250 gram bakla
2 çorba kaşığı zeytinyağı
10 adet kiraz domates
2 adet haşlanmış yumurta
Üzerine:
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
Baklalı Makarna Salatası Yapılışı
1 Baklayı temizleyip 3 cm büyüklüğünde ve verev olarak doğrayın. Bir tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ekleyin ve yumuşayana dek haşlayın. Daha sonra kararmasını önlemek için buz katılmış suya koyup, 5 dakika bekletin ve süzün. 2 Makarnayı tuz eklediğiniz suda üzerinde yazan süre kadar haşlayın. Süzün ve servis tabağına alın. 3 Zeytinyağını bir tavaya alıp baklayı sote edin. Kiraz domates ve yumurtaları dörde bölün. Bakla ve domatesi makarnaya ekleyip, harmanlayın. Yumurtaları salatanın üzerine yerleştirin. Zeytinyağı ve tuz ekleyip servis yapın