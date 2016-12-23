Baklalı Makarna Salatası Tarifi

Malzemeler

Yarım paket makarna

Yeteri kadar su

250 gram bakla

2 çorba kaşığı zeytinyağı

10 adet kiraz domates

2 adet haşlanmış yumurta



Üzerine:

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Baklalı Makarna Salatası Yapılışı

1 Baklayı temizleyip 3 cm büyüklüğünde ve verev olarak doğrayın. Bir tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ekleyin ve yumuşayana dek haşlayın. Daha sonra kararmasını önlemek için buz katılmış suya koyup, 5 dakika bekletin ve süzün. 2 Makarnayı tuz eklediğiniz suda üzerinde yazan süre kadar haşlayın. Süzün ve servis tabağına alın. 3 Zeytinyağını bir tavaya alıp baklayı sote edin. Kiraz domates ve yumurtaları dörde bölün. Bakla ve domatesi makarnaya ekleyip, harmanlayın. Yumurtaları salatanın üzerine yerleştirin. Zeytinyağı ve tuz ekleyip servis yapın