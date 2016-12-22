Suriye Kısırı Tarifi

Malzemeler

1 su bardağı ince bulgur

1'er demet maydanoz, dereotu ve taze soğan

Yarım demet taze nane

Yarım çay bardağı limon suyu

1 çorba kaşığı nar ekşisi

Yarım çay bardağı sıvıyağ

Tuz, karabiber, pulbiber

Suriye Kısırı Yapılışı

Bulguru temizleyip sıcak su ile ıslatın. Maydanoz, dereotu ve naneyi ayıklayıp ince kıyın. Taze soğanın yeşil kısımlarını incecik doğrayın. Bulgur şiştikten sonra sıvıyağ, limon suyu ve nar ekşisini ilave edin. Tuz, karabiber, pulbiber ve doğranmış yeşillikleri ekleyip karıştırın. Domatesle süsleyip servis yapın.