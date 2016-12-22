Suriye Kısırı Tarifi

Malzemeler
1 su bardağı ince bulgur
1'er demet maydanoz, dereotu ve taze soğan
Yarım demet taze nane
Yarım çay bardağı limon suyu
1 çorba kaşığı nar ekşisi
Yarım çay bardağı sıvıyağ
Tuz, karabiber, pulbiber
Suriye Kısırı Yapılışı
Bulguru temizleyip sıcak su ile ıslatın. Maydanoz, dereotu ve naneyi ayıklayıp ince kıyın. Taze soğanın yeşil kısımlarını incecik doğrayın. Bulgur şiştikten sonra sıvıyağ, limon suyu ve nar ekşisini ilave edin. Tuz, karabiber, pulbiber ve doğranmış yeşillikleri ekleyip karıştırın. Domatesle süsleyip servis yapın.