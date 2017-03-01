Fırında Kuzu Pirzola Tarifi

Malzemeler

1 kg kuzu pirzola

4 adet olgun domates

3 adet yeşil biber (acı veya tatlı)

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı kekik

Fırında Kuzu Pirzola Yapılışı

Kasapta hazırlattığınız kuzu pirzolaları bir tepsiye dizin, üzerine zeytinyağı gezdirin ve 200 derecede ısıtılmış fırında, 10-15 dakika kadar, pişirin. Domatesleri ve biberleri yıkayıp, halka şeklinde dilimleyin. Pirzolalar hafif suyunu çekmeye başlayınca, tepsiyi fırından alın ve üzerlerini, dilimlenmiş domates ve biberle kaplayın. Daha sonra tepsiyi tekrar fırına koyun, 20-30 dakika daha pişirin (etler ve sebzeler yumuşayıp, suyunu çekene kadar). Tepsiyi fırından çıkarmaya yakın, pirzolaların üzerine kekik serpin. Daha sonra mevsim salatası ile servis yapın.