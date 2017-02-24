Hindi Rulo Köfte Tarifi

Malzemeler

Yarım kg hindi eti

1 adet soğan

4 adet taze soğan

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı galeta unu

Tuz

karabiber

kırmızıbiber

6-7 dilim hindi jambon

Yarım demet maydanoz

Domatesli sos için:

Yarım paket domates püresi

Yarım su bardağı su

Yarım çorba kaşığı mısır nişastası

1-2 diş sarmısak

Hindi Rulo Köfte Yapılışı

Hindi etini mutfak robotundan geçirip kıyma haline getirin. İçine ince ince kıyılmış kuru ve 2 adet taze soğanı ekleyip karıştırın. Ardından yumurta, galeta unu ve baharatları karıştırıp, uzun bir köfte şekli verin. Köfteyi alüminyum folyoya yayıp, köftenin ortasına kalan 2 adet bütün taze soğanı koyun. Folyonun yardımıyla köfteyi rulo sarın. Üzerini jambonla kaplayıp, fırın tepsisine yerleştirin. 200 derece fırında 35 dakika pişirin. Bu arada sos için, domates püresini ve suyu bir kaba alıp bir taşım kaynatın. Mısır nişastasını çok az suyla ezip sosa ilave edin ve bir taşım daha kaynatın. Dövülmüş sarmısağı da ekleyip karıştırın. Sosu ocaktan indirin. Sosu servis tabağına döküp yayın. Pişen hindi rostoyu sosun üzerine yerleştirin. Üzerine ince kıyılmış maydanozu serpin. Dilimleyip servis yapın.