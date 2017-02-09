Etsiz Patlıcanlı Köfte Tarifi

Malzemeler

2 adet patlıcan

2 adet soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı sıvıyağ

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı biber salçası

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz



Köfte için:

3 su bardağı ince bulgur

Yeteri kadar su

1 adet yumurta akı

Yarım çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Etsiz Patlıcanlı Köfte Yapılışı

Köfte için bulguru geniş bir kaba alın. Azar azar ılık su ekleyip, karıştırın. Yumurta akı ilave edip, yumuşak olmayan bir hamur elde edin. Kimyon, karabiber ve tuz ekleyip karıştırın. Hamurdan küçük parçalar koparıp, avucunuzda yuvarlayın. Patlıcanları alacalı soyup, küp doğrayın. Acısının çıkması için 10 dakika suda dinlendirin. Suyunu süzdürüp, iyice kurulayın. Bol sıvıyağda kızartıp kenara alın. Tereyağı ve sıvıyağı tencereye alın. Yemeklik doğranmış soğan ekleyip, pembeleşene dek kavurun. Domates ve biber salçası ilave edip karıştırın. Üzerine 7-8 su bardağı soğuk su ekleyin. Kaynayınca köfteyi ilave edin. 15 dakika sonra patlıcanı, ardından karabiber, pulbiber, nane ve tuzunu ekleyip karıştırın. 5 dakika daha pişirip, ocaktan alın. 10 dakika dinlendirip sıcak servis yapın.