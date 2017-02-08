Sheekh Kebab (Baharatlı Kebab) Tarifi

Malzemeler
1 kg ince kıyılmış kuzu eti
25 gram zencefil
2 diş sarmısak
2 adet yeşil acı biber
25 gram taze kişniş
1 tatlı kaşığı garam masala
1 çorba kaşığı kimyon
4 adet yumurta, tuz
3 adet soğan
Sheekh Kebab (Baharatlı Kebab) Yapılışı
Sarmısağı ezip yeşil acı biberleri ince ince kıyın. Kıyılmış kuzu etine zencefil, sarmısak ve yeşil acı biber ekleyip karıştırın. Uzerine kimyon, tuz, yumurta, garam masala ve taze kişniş ekleyip yoğurun. Hazırladığınız karışımı, avcunuzla sıkarak şişlere gecirin. Mangalda pişirin. Soğanları halka halka doğrayıp servis tabağına yayın. Pişen etleri soğanların uzerine yerleştirip servis yapın.