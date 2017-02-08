Mantarlı Pilav Üzeri Kuzu Kol Tarifi

Malzemeler
Kuzu kol için:
3 parça kuzu kol
Tane karabiber ve tuz
Yeteri kadar su
Kızartmak için:
Sıvıyağ
Mantarlı pilav için:
7-8 adet mantar
1 su bardağı pirinç
1 çorba kaşığı
1 tatlı kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı sıvıyağ
Yarım çay kaşığı toz kakule
2 adet karanfil
Yarım çay kaşığı tarçın
2 su bardağı sıcak et suyu
Yarım çay kaşığı toz zerdeçal
Yarım çay kaşığı yenibahar
Yeteri kadar tuz ve karabiber
Süslemek için:
Kiraz domates
Mantarlı Pilav Üzeri Kuzu Kol Yapılışı
1 Kuzu kol için eti tuz ve karabiber ileovalayıp tencereye yerleştirin. Üzerinidört parmak geçecek kadar su ekleyip1 saat haşlayın. 2 Eti tavaya alıp, sıvıyağda önlü arkalıhafifçe kızartın. 3 Mantarlı pilav için yıkanıp suyu iyicesüzülmüş pirinci, 1 çorba kaşığı tereyağıve sıvıyağ karışımında kavurun. Kakule,karanfil ve tarçın ekleyip karıştırın.Et suyu ilave edip, tencerenin ağzı kapalıolarak kısık ateşte pişmeye bırakın. Pirinçsuyunu çekince ocaktan alın. 4 Ayrı bir yerde doğranmış mantarı1 tatlı kaşığı tereyağında kavurun.Zerdeçal, yenibahar, tuz ve karabiberekleyip kavurmaya devam edin. Pilavıservis tabağına alın. Üzerine mantar ekleyin.Eti yerleştirip, kiraz domateslerlesüsleyin. Sıcak olarak servis yapın.