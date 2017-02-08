Mantarlı Pilav Üzeri Kuzu Kol Tarifi

Malzemeler

Kuzu kol için:



3 parça kuzu kol

Tane karabiber ve tuz

Yeteri kadar su



Kızartmak için:

Sıvıyağ



Mantarlı pilav için:

7-8 adet mantar

1 su bardağı pirinç

1 çorba kaşığı

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı sıvıyağ

Yarım çay kaşığı toz kakule

2 adet karanfil

Yarım çay kaşığı tarçın

2 su bardağı sıcak et suyu

Yarım çay kaşığı toz zerdeçal

Yarım çay kaşığı yenibahar

Yeteri kadar tuz ve karabiber



Süslemek için:

Kiraz domates

Mantarlı Pilav Üzeri Kuzu Kol Yapılışı

1 Kuzu kol için eti tuz ve karabiber ileovalayıp tencereye yerleştirin. Üzerinidört parmak geçecek kadar su ekleyip1 saat haşlayın. 2 Eti tavaya alıp, sıvıyağda önlü arkalıhafifçe kızartın. 3 Mantarlı pilav için yıkanıp suyu iyicesüzülmüş pirinci, 1 çorba kaşığı tereyağıve sıvıyağ karışımında kavurun. Kakule,karanfil ve tarçın ekleyip karıştırın.Et suyu ilave edip, tencerenin ağzı kapalıolarak kısık ateşte pişmeye bırakın. Pirinçsuyunu çekince ocaktan alın. 4 Ayrı bir yerde doğranmış mantarı1 tatlı kaşığı tereyağında kavurun.Zerdeçal, yenibahar, tuz ve karabiberekleyip kavurmaya devam edin. Pilavıservis tabağına alın. Üzerine mantar ekleyin.Eti yerleştirip, kiraz domateslerlesüsleyin. Sıcak olarak servis yapın.