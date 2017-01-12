Sucuklu Köfte Tarifi

Malzemeler

100 gram sucuk

500 gram kıyma,

1 adet soğan

2 dilim bayat ekmek içi

1 çay kaşığı biber salçası

1 adet yumurta,

3 adet kırmızı biber

300 gram ıspanak yaprağı

Tuz,

kimyon,

karabiber

Sucuklu Köfte Yapılışı

Köfte için kıymayı derin bir kabaalın. İçine rendelenmiş soğan, ufalanmışekmek içi, salça, yumurta, tuz, kimyon vekarabiberi ekleyin. Tüm malzemeyi iyiceyoğurun ve ceviz büyüklüğünde parçalarkoparın. Sucuğu dilimleyin ve tavadahafif çevirin. Kırmızı biberleri közleyin vekabuklarını soyun. Ispanak yapraklarınıönce sıcak suya, sonra buzlu suya batırıpçıkarın. Sucuk dilimini önce kırmızıbibere sonra ıspanak yaprağına sarın.Diğer sucuk dilimlerini de aynı şekildehazırlayın. Ceviz büyüklüğündeki köfteparçalarını iki streç film arasında inceltin.Birinin ortasına ıspanağa sarılmış sucuğuyerleştirin ve kenarları kapatarak içli köfteşekli verin. Köfte parçaları bitene kadaraynı işlemi uygulayın ve fırın tepsisine dizin.Önceden ısıtılmış 200 derece fırındapişirin ve sıcak olarak servis yapın.Aşçının notu:Dilerseniz köfteleri tavada da kızartabilirsiniz