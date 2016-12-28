Etli Biber Dolması Tarifi

Malzemeler

1 kg dolmalık biber

500 gram kıyma

Yarım su bardağı

Osmancık pirinç

2 adet soğan

7-8 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı salça

4 çorba kaşığı sıvıyağ

2 adet domates

Yeteri kadar su

Tuz, karabiber

Etli Biber Dolması Yapılışı

Dolmalık biberlerin üst kısımlarını kapak gibi kesin. İçlerini temizleyip kenara alın. Pirinci yıkayıp süzün. Soğanı ve maydanozu incecik kıyın. Kıymayı geniş bir kaba alıp üzerine pirinç, soğan, maydanoz, salça, 2 çorba kaşığı sıvıyağ, tuz ve karabiber ilave edip harmanlayın. Hazırladığınız harcı biberlerin içine doldurun. Ağız kısımlarına domatesle kapak yapıp, bir tencereye yerleştirin. Tencerenin dibine 2 parmak sıcak su koyun. Dolmaların üzerine kalan sıvıyağı gezdirip, tuz serpin. Orta ateşte kapağı kapalı olarak, iç harçtaki pirinç yumuşayana kadar pişirip servis yapın.