Etli Biber Dolması Tarifi

Malzemeler
1 kg dolmalık biber
500 gram kıyma
Yarım su bardağı
Osmancık pirinç
2 adet soğan
7-8 dal maydanoz
1 tatlı kaşığı salça
4 çorba kaşığı sıvıyağ
2 adet domates
Yeteri kadar su
Tuz, karabiber
Etli Biber Dolması Yapılışı
Dolmalık biberlerin üst kısımlarını kapak gibi kesin. İçlerini temizleyip kenara alın. Pirinci yıkayıp süzün. Soğanı ve maydanozu incecik kıyın. Kıymayı geniş bir kaba alıp üzerine pirinç, soğan, maydanoz, salça, 2 çorba kaşığı sıvıyağ, tuz ve karabiber ilave edip harmanlayın. Hazırladığınız harcı biberlerin içine doldurun. Ağız kısımlarına domatesle kapak yapıp, bir tencereye yerleştirin. Tencerenin dibine 2 parmak sıcak su koyun. Dolmaların üzerine kalan sıvıyağı gezdirip, tuz serpin. Orta ateşte kapağı kapalı olarak, iç harçtaki pirinç yumuşayana kadar pişirip servis yapın.