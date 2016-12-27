Sebzeli Etli Makarna (Japchae) Tarifi

Malzemeler

1 paket pirinç makarnası

4 dilim dana bonfile

5 adet mantar

2 çorba kaşığı soya sosu

1 çorba kaşığı tozşeker

1 adet kıyılmış sarmısak

2 tatlı kaşığı susam çekirdeği yağı

4 dal irice doğranmış taze soğan

5 çorba kaşığı sıvıyağ

1/3 bağ haşlanmış ıspanak

1 tatlı kaşığı susam yağı

1 adet havuç

1 adet doğranmış soğan

1 adet pişmiş yumurta

tuz

karabiber

Sebzeli Etli Makarna (Japchae) Yapılışı

Mantarları 15 dakika suda dinlendirip, doğrayın. Eti dilimleyip, mantar, soya sosu, tozşeker, sarmısak, 1 tatlı kaşığı susam çekirdeği yağı, soğan ve biberle harmanlayın. 2 çorba kaşığı sıvıyağ ekleyip pişmeye bırakın. Ayrı bir yerde ıspanağı, kalan 1 tatlı kaşığı susam yağı çekirdeği ve tuzla harmanlayın. Makarnayı 8 dakika haşlayın. Soğuk su ile yıkayıp süzün. Havuç, soğan, ıspanak ve makarnayı pişmekte olan ete ekleyin. Sebzeler pişince, dilimlenmiş yumurtayı ilave edin. Karabiber ve tuzunu ayarlayın. Susam serpip servis yapın.