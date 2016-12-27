Sebzeli Etli Makarna (Japchae) Tarifi

Malzemeler
1 paket pirinç makarnası
4 dilim dana bonfile
5 adet mantar
2 çorba kaşığı soya sosu
1 çorba kaşığı tozşeker
1 adet kıyılmış sarmısak
2 tatlı kaşığı susam çekirdeği yağı
4 dal irice doğranmış taze soğan
5 çorba kaşığı sıvıyağ
1/3 bağ haşlanmış ıspanak
1 tatlı kaşığı susam yağı
1 adet havuç
1 adet doğranmış soğan
1 adet pişmiş yumurta
tuz
karabiber
Sebzeli Etli Makarna (Japchae) Yapılışı
Mantarları 15 dakika suda dinlendirip, doğrayın. Eti dilimleyip, mantar, soya sosu, tozşeker, sarmısak, 1 tatlı kaşığı susam çekirdeği yağı, soğan ve biberle harmanlayın. 2 çorba kaşığı sıvıyağ ekleyip pişmeye bırakın. Ayrı bir yerde ıspanağı, kalan 1 tatlı kaşığı susam yağı çekirdeği ve tuzla harmanlayın. Makarnayı 8 dakika haşlayın. Soğuk su ile yıkayıp süzün. Havuç, soğan, ıspanak ve makarnayı pişmekte olan ete ekleyin. Sebzeler pişince, dilimlenmiş yumurtayı ilave edin. Karabiber ve tuzunu ayarlayın. Susam serpip servis yapın.