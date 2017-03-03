Sebzeli Makarna Tarifi

Malzemeler
250 gram kepekli makarna
6 su bardağı su
1 adet kırmızı biber
1 adet soğan
2 diş sarmısak
4 çorba kaşığı zeytinyağı
12 adet mantar
1 çay bardağı haşlanmış bezelye
Tuz
Pulbiber
Sebzeli Makarna Yapılışı
Suyu tencereye alın ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tuz ve makarnayı ilave edin. 8-10 dakika haşladıktan sonra süzüp, kenara alın. Jülyen doğranmış kırmızı biber, piyazlık doğranmış soğan, kıyılmış sarmısak ve zeytinyağını bir tavaya alın. 1-2 dakika çevirin. Zarları soyulmuş ve kıyılmış mantarı ilave edin. Tuz ve pulbiberini ayarlayın. 2-3 dakika daha çevirdikten sonra tavayı ocaktan alın ve bezelyeyi katın. Makarnanın içine ekleyip, karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.