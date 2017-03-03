Sebzeli Makarna Tarifi

Malzemeler

250 gram kepekli makarna

6 su bardağı su

1 adet kırmızı biber

1 adet soğan

2 diş sarmısak

4 çorba kaşığı zeytinyağı

12 adet mantar

1 çay bardağı haşlanmış bezelye

Tuz

Pulbiber

Sebzeli Makarna Yapılışı

Suyu tencereye alın ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tuz ve makarnayı ilave edin. 8-10 dakika haşladıktan sonra süzüp, kenara alın. Jülyen doğranmış kırmızı biber, piyazlık doğranmış soğan, kıyılmış sarmısak ve zeytinyağını bir tavaya alın. 1-2 dakika çevirin. Zarları soyulmuş ve kıyılmış mantarı ilave edin. Tuz ve pulbiberini ayarlayın. 2-3 dakika daha çevirdikten sonra tavayı ocaktan alın ve bezelyeyi katın. Makarnanın içine ekleyip, karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.