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Kağıtta Tavuk Tarifi

Malzemeler

1 adet tavuk
2 adet patates
2 adet havuç
1 adet soğan
2 diş sarmısak
1 adet defne yaprağı
4 adet tane karabiber
2 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz

Kağıtta Tavuk Yapılışı

Tavuğun derisini yüzün. Fırın kabına büyükçe bir yağlı kağıt serin. Ortasına tavuğu yerleştirin. Patates ve havuçları soyup dilimleyin. Tavuğun kenarlarına koyun. Soğanı piyazlık doğrayıp, ince kıyılmış sarmısakla tavuğa ekleyin. Defne yaprağı, tane karabiber ve tuzu ilave edin. Zeytinyağını da tavuğun üzerine sürün. Kağıdı kapayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında Yarım saat kadar pişirin. Kağıdı kesip servis yapın.
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