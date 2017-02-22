Kandilli Mantı Tarifi

Malzemeler

Hamur için:

500 gram un

1 adet yumurta

1 çay bardağı su

100 gram tereyağı, tuz



İçi için:

50 gram tereyağı

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 adet küçük boy soğan

1 su bardağından bir parmak eksik pirinç

1 su bardağı tavuk suyu

Tuz



Üzeri için:

20 adet tavuk baget

4 su bardağı su

Yarım kg soğan

Tuz

Kandilli Mantı Yapılışı

Tavuk suyunu kaynatın ve bir kenara alın. Daha sonra iç harç için bir tencerede tereyağını eritip, dolmalık fıstığı hafif pembeleşene kadar kavurun. İnce kıyılmış soğanı ekleyip, kavurmaya devam edin. Yıkanmış pirinci ekleyin ve kısık ateşte 5 dakika daha kavurun. Tuzunu ayarlayın. Kaynamış tavuk suyunu pirinçli harca ilave edin ve tencerenin ağzını kapatarak, ağır ateşte pişmeye bırakın. Piştikten sonra 15 dakika demlenmeye bırakın. Hamur için, bir kasede un, yumurta, su ve tuzu kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek 20 dakika dinlendirin. Hamuru 3 eşit parçaya ayırın. Her hamur parçasını merdane yardımıyla yufka kalınlığında açın. Açtığınız hamurları 10 cm x 10 cm kareler olacak şekilde kesin. Kestiğiniz karelerin ortasına pirinçli harçtan koyup, bohça şeklinde kapatın. Tereyağının yarısı ile tepsiyi yağlayın. Hazırladığınız mantıları tepsiyi dizin. Kalan tereyağını eritip, mantıların üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin. Üzeri için, tavukları tuzlu suda haşlayın. Daha sonra kevgirle suyun içinden çıkarın. Piyazlık doğranmış soğanı tavuk suyunda bir taşım kaynatın. Kızaran mantıların üzerine soğanlı tavuk suyunu gezdirin ve tavuk bagetleri dizin. Tekrar sıcak fırında suyunu çekene kadar tutup, çıkarın. Sıcak servis yapın.