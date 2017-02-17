Fırın Torbasında Köfte Ve Patates Tarifi

Malzemeler

Köfte için: 500 gram kıyma

1 adet küçük boy soğan

2 dilim bayat ekmek

3-4 dal maydanoz

Tuz, karabiber, kimyon



Patates için:

8 adet küçük boy patates

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1 çay kaşığı pulbiber

1 çorba kaşığı kekik

Tuz, karabiber



Fırın torbası için:

1 tatlı kaşığı un

Fırın Torbasında Köfte Ve Patates Yapılışı

Köfteleri hazırlamak için kıymayı geniş bir kaba alın. Ekmek dilimlerini suda ıslatıp sıkın. Kıymanın üzerine rendelenmiş soğan, ekmek içi, kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve kimyon ekleyip yoğurun. Hazırladığınız hamurdan yuvarlak köfteler hazırlayın. Patatesleri soyup elma dilimi şeklinde doğrayın. Geniş bir kaba alıp, üzerine zeytinyağı, toz kırmızıbiber, pulbiber, kekik, tuz ve karabiber ilave edin. Bir fırın torbasına un koyun. Ağzını elinizle kapatın ve torbayı sallayarak her tarafına unun yayılmasını sağlayın. Köfte ve patatesleri torbaya koyup, ağzını torbayla birlikte verilen klipsle sıkıca kapatın. Bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerini birkaç yerinden çatalla delin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirip servis yapın.