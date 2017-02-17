Fırın Torbasında Köfte Ve Patates Tarifi

Malzemeler
Köfte için: 500 gram kıyma
1 adet küçük boy soğan
2 dilim bayat ekmek
3-4 dal maydanoz
Tuz, karabiber, kimyon
Patates için:
8 adet küçük boy patates
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
1 çay kaşığı pulbiber
1 çorba kaşığı kekik
Tuz, karabiber
Fırın torbası için:
1 tatlı kaşığı un
Fırın Torbasında Köfte Ve Patates Yapılışı
Köfteleri hazırlamak için kıymayı geniş bir kaba alın. Ekmek dilimlerini suda ıslatıp sıkın. Kıymanın üzerine rendelenmiş soğan, ekmek içi, kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve kimyon ekleyip yoğurun. Hazırladığınız hamurdan yuvarlak köfteler hazırlayın. Patatesleri soyup elma dilimi şeklinde doğrayın. Geniş bir kaba alıp, üzerine zeytinyağı, toz kırmızıbiber, pulbiber, kekik, tuz ve karabiber ilave edin. Bir fırın torbasına un koyun. Ağzını elinizle kapatın ve torbayı sallayarak her tarafına unun yayılmasını sağlayın. Köfte ve patatesleri torbaya koyup, ağzını torbayla birlikte verilen klipsle sıkıca kapatın. Bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerini birkaç yerinden çatalla delin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirip servis yapın.