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Tarifi

Lavaşlı Kolay Pizza Tarifi

Malzemeler

6 adet lavaş
3 adet domates
Bir buçuk su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
3-4 dal biberiye
5 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz

Lavaşlı Kolay Pizza Yapılışı

Domateslerin kabuklarını soyup ince doğrayın. Suyunu süzüp kenara alın. Biberiye yapraklarını saplarından ayırın. 3 adet lavaşı düz bir zemine koyup üzerine kıyılmış domatesi paylaştırın. Tuzunu ayarlayın. Kaşar peyniri ve biberiye serpip zeytinyağı gezdirin. Üzerine ikinci lavaşı kapatın. Yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Dilimleyip servis yapın.
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