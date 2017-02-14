Yumurtalı Pırasa Tarifi

Malzemeler

2 adet pırasa, 1 adet kırmızı biber

1 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 adet yumurta

1-2 çorba kaşığı lor veya yağsız beyaz peynir

Karabiber, toz kırmızıbiber

Yumurtalı Pırasa Yapılışı

Pırasaları 1 parmak uzunluğunda doğrayın. Ortadan ikiye kestikten sonra jülyen şeklinde doğrayın. Küp doğranmış kırmızı biberle birlikte tavaya aldığınız zeytinyağında yumuşayana kadar soteleyin. Yumurtaları bir kaseye kırıp, karabiber ve toz kırmızıbiber ilave edin. Çırptıktan sonra lor veya beyaz peynir katın. Karıştırıp pırasanın üzerine dökün. Birkaç karıştırın ve kısık ateşte 1-2 dakika pişirin.