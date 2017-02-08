Domates Soslu Makarna Tostu Tarifi

Malzemeler

1 paket çubuk makarna

5 adet orta boy domates

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

Bir buçuk su bardağı ezilmiş beyaz peynir

3 çorba kaşığı tereyağı

Tuz

Domates Soslu Makarna Tostu Yapılışı

Makarnayı tuzlu suda, paketinde belirtilen süre kadar haşlayın. Süzüp kenara alın. Domatesleri halka halka doğrayın. Yumurtayı sütle çırpın. Yağlanmış bir fırın tepsisine makarnanın yarısını dökün. Üzerine domatesleri dizip peyniri serpin. Kalan makarnayı da üzerine ekleyip düzeltin. Yumurta eklediğiniz sütü tepsinin üzerinde gezdirin. Tereyağını küçük parçalar halinde makarnanın üzerine koyun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında da üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimleyerek servis yapın.