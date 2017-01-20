Pırasalı Makarna Tarifi

Malzemeler

Yarım paket makarna

Yarım kg pırasa

1 çay bardağı zeytinyağı

Yarım demet maydanoz,

Yarım demet nane

Yarım demet dereotu,

tuz,

karabiber

Pırasalı Makarna Yapılışı

Makarnayı bol suda 10 dakika haşlayın. Bu arada pırasanın beyaz kısımlarını parmak uzunluğunda doğrayıp, ortadan ikiye kestikten sonra jülyen şeklinde ince uzun şeritler halinde kesin. Tavaya 3 çorba kaşığı zeytinyağını aktarıp, içinde pırasaları kavurun. Üzerine doğranmış maydanoz, nane ve dereotunu katıp karıştırın. Tuzunu ayarlayıp ocaktan alın. Makarnaların suyunu süzdürüp bir kaba aktarın. Üzerine pırasalı harcı ve kalan zeytinyağını ekleyip harmanlayın. ‹ster sıcak, ister soğuk servis yapın.