Baharatlı Tavuk Budu Tarifi

Malzemeler
1 kg irice doğranmış tavuk budu
1 kahve fincanı sıvıyağ
1 adet soğan
1 çay kaşığı kakule
2 adet domates
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı zerdeçal
1 çay kaşığı zencefil
1 tatlı kaşığı tikka masala baharatı
1 su bardağı su
1 su bardağı hindistancevizi sütü
Baharatlı Tavuk Budu Yapılışı
Tavuk etini kızgın sıvıyağda kavurun. Kıyılmış soğan, kakule, rendelenmiş domates, zerdeçal, tikka masala baharatı su ve tuz ilave edip, 8-10 dakika pişirin. Hindistancevizi sütü ekleyip ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.