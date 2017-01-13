Kıymalı Ekmek Tarifi

Malzemeler

Hamuru için: 4 çay bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar su



İç harcı için: 100 gram kıyma

1 çorba kaşığı kişniş tohumu

1 çay kaşığı kimyon

3 dal kıyılmış taze kişniş

Çeyrek soğan

1 çorba kaşığı kıyılmış taze zencefil

1 adet ezilmiş sarmısak

Bir tutam taze çekilmiş karabiber l 1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı zerdeçal

Yarım çay kaşığı toz acıbiber (chili)



Sos için: 2 çay bardağı yoğurt

2 çorba kaşığı kıyılmış taze nane

3 çay kaşığı demirhindi

1 çay kaşığı toz acıbiber

1 çorba kaşığı hazır sebzeli çeşni

Yarım su bardağı tahin



Kızartmak için: Sıvıyağ

Kıymalı Ekmek Yapılışı

Hamuru için malzemeyi geniş bir kaba alıp, kulak memesi kıvamına gelene dek yoğurun. Üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin. İç harcı hazırlamak için, tüm harç malzemesini yoğurup kenara alın. Sos için, geniş bir kaba sıra ile malzemeyi alıp iyice karıştırın. Dinlenen hamuru 4 eşit bezeye ayırın. Birinci bezeyi merdane ile servis

tabağı büyüklüğünde açın. İç harçtan bir parça alıp, hamurun yarısına yayarak yerleştirin. Hamurun diğer kenarını harcın üzerine kapatıp, yarım ay şekli verin. Merdane ile hamurun üzerinden bir kez daha geçin.

Diğer bezelere de aynı işlemi uygulayın. Kızgın sıvıyağda önlü arkalı kızartın. Sıcak olarak sosla birlikte servis yapın.