Acı Soslu Sebzeli Makarna Tarifi

Malzemeler

1 paket kelebek makarna

1 çay bardağı sıvıyağ

2 adet patlıcanpatlıcan kelimesinin anlamı için tıklayınız" Patlıcangillerin örnek bitkisidir. Anavatanı Hindistan olan patlıcan, patates ve domatesin de akrabasıdır. Orijinal adı Hint kökenli "vatin - ganah" olan patlıcan, Arapça "badincan", Farsça "patengan" olarak adlandırılıyor. Akdeniz ve Uzak Doğu..."

2 adet kırmızı biber

2 adet sivri biber

8 adet kiraz domates

2 çorba kaşığı mısır

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Sos için:

Yarım çay bardağı

Çotanak İdeal Yağ

2 adet rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı karabiber

3 yaprak fesleğen

Tuz

Acı Soslu Sebzeli Makarna Yapılışı

Bir tencerede kaynattığınız tuzlu suda makarnaları 10 dakika haşlayın. İyice süzdükten sonra servis tabağına alın. Kızdırılmış sıvıyağ'ın içine küp şeklinde doğranmış patlıcan, kırmızı biber ve sivri biberleri atın. Sebzeler pembeleşene kadar soteleyin. Kiraz domates ve mısırı ilave edin. 1-2 defa çevirdikten sonra ocağın altını kapatın. Sos için, kızdırılmış sıvıyağ'ın içine rendelenmiş domatesi, pulbiberi ve karabiberi katıp karıştırın. İnce kıyılmış fesleğen ve tuzu ilave edin. 1-2 taşım kaynatın. Makarnanın üzerine önce sebzeli karışımı, sonra domatesli sosu gezdirin. En üste de rendelenmiş kaşar peyniri serptikten sonra sıcak olarak servis yapın.