Mercimekli Karnıyarık (Şıh-el Mihşe) Tarifi

Malzemeler

4 adet patlıcan

İçi için:

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet büyük boy soğan

1 tatlı kaşığı fesleğen

2 tatlı kaşığı kimyon

1 çorba kaşığı salça

1 çay bardağı zeytinyağı,

tuz

Servis için:

Yoğurt





Mercimekli Karnıyarık (Şıh-el Mihşe) Yapılışı

Patlıcanların her birine uzunlamasına üç yarık açın. Acısının gitmesi için tuzlu suda yarım saat bekletin. Daha sonra yatay olarak bir tencereye dizin. 1 su bardağı mercimeği su dolu bir kaba alarak, 1 saat suda bekletin. Suyunu süzün. İçine yemeklik doğradığınız soğan, 1 tatlı kaşığı fesleğen, kimyon, 1 çorba kaşığı salça, 1 çay bardağı zeytinyağı ve tuzu ekleyip karıştırın. Hazırladığınız malzemeyi patlıcanların içine doldurun. Tencereye 2 bardak su koyun ve kısık ateşte mercimekler yumuşayana kadar pişirin. Servis tabağına aldığınız karnıyarıkları yoğurt veya yeşillikle beraber servis yapın.