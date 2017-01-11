Erikli Yaprak Sarma Tarifi

Malzemeler

15 adet kuru ekşi erik

400 gram kuzu-dana karışık kıyma

300 gram salamura asma yaprağı

Yarım su bardağı pirinç

3 çorba kaşığı sıvıyağ

1 adet soğan

1 diş sarmısak 6'şar dal maydanoz dereotu

nane

1 çorba kaşığı tereyağı

Yeteri kadar su

tuz

karabiber

Erikli Yaprak Sarma Yapılışı

Asma yapraklarını ılık suya koyup, birkaçkez suyunu değiştirerek fazla tuzunualın. Sudan çıkarıp elinizle sıkın. Kıymayıgeniş bir kaba alıp, üzerine yıkanıp süzülmüşpirinç, sıvıyağ, ince kıyılmış soğan,sarmısak, maydanoz, dereotu, nane, tuzve karabiber ekleyip karıştırın. Bir adetasma yaprağını düz bir zemine serip içinehazırladığınız harçtan koyup, sarın. İçharç ve yaprak bitene dek işleme devamedin. Bir tencerenin dibine birkaç adetasma yaprağı serin. Üzerine, aralarınakuru erikleri koyarak, birkaç kat halindesarmaları yerleştirin. Tuz ve karabiberserpin. Sarmaların seviyesine gelecekkadar sıcak su ekleyin. Tereyağını 3-4parça halinde tencereye koyun. Sarmalarınüzerine ısıya dayanıklı bir kapakyerleştirin. Tencerenin kapağını kapatıpocağa oturtun. Kaynamaya başladıktansonra 30 dakika pişirip ocaktan alın.