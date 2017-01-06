Meyveli Kanepeler Tarifi

Malzemeler

5 adet milföy hamuru

1 paket krema

4 çorba kaşığı tozşeker



Süslemek için:



Böğürtlen, Frenk üzümü, dağ çileği ve nane yaprakları

Meyveli Kanepeler Yapılışı

Milföy hamurlarını buzdolabından çıkarıp yarım saat bekletin. Yumuşayan hamurları tek tek merdaneyle açarak inceltin. Ortadan ikiye kesip her bir hamuru mekik kalıbına yerleştirin. Kabarmaması için hamura çatalla delikler açın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişirin. Kalıptan çıkarın ve soğutun. Diğer taraftan bir kasede kremayı tozşekerle katılaşana kadar çırpın. Kremayı buzdolabında 15 dakika bekletin ve sıkma torbasına doldurun. Mekik kalıplarının içine krema sıkın. Üzerlerini meyve ve nane yapraklarıyla süsleyip servis yapın.