Domates Soslu Krep Çıkını Tarifi

Malzemeler

6 adet krep, 2 adet tavuk göğsü

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı haşlanmış bezelye

3 adet patates

2'şer adet patlıcan ve sivribiber

Sos için: 1 çorba kaşığı zeytinyağı

3-4 adet küçük boy domates

2-3 diş sarmısak

3 dal biberiye, tuz, karabiber

Bağlamak için: Taze soğan dalları

Servis için: Sotelenmiş kiraz domates

Domates Soslu Krep Çıkını Yapılışı

Küp doğranmış tavuk etini 2 çorba kaşığı zeytinyağında soteleyin. Bezelye ilave edip karıştırın. Ayrı bir yerde küp doğranmış patatesi, kalan 2 çorba kaşığı zeytinyağında soteleyin. Patlıcan vebiber ekleyip karıştırın. Patatesli karışımı tavuklu karışıma ilave edip 1-2 dakika sonra ocaktan alın. Krepleri düz bir zemin üzerineyayın. İçlerine tavuklu içten pay edin. Kreplerin uçlarını bohça şeklinde üste toplayıp, taze soğanın yeşil yaprakları ile bağlayın. Sos için zeytinyağı, rendelenmiş domates, kıyılmış sarmısak, tuz ve karabiber ekleyip, koyulaşana dek pişirin. Ocaktan almaya akın biberiye ekleyin. Servis tabağına domates sos dökün, Üzerine krep çıkınlarını yerleştirin. Kiraz domatesle birlikte servis yapın.