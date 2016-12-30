Tavuklu Perde Pilavı Tarifi

Malzemeler

2 su bardağı pirinç

2 adet kalçalı but

150 gram badem

4 çorba kaşığı tereyağı

3 su bardağı tavuk suyu

Tuz, karabiber



Hamuru için: 2 su bardağı un

125 gram oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı

kahve fincanı süt

2 adet yumurta

Yeteri kadar su l Tuz

Tavuklu Perde Pilavı Yapılışı

Hamuru için unu geniş bir kaba alıp ortasını havuz gibi açın. Üzerine tereyağı, süt, yumurta ve tuz ekleyin. Azar azar su ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Üzerine nemli bir bez örterek 20 dakika dinlendirin. Diğer taraftan tavuğu tuzlu suda haşlayın. Sudan alıp soğuttuktan sonra kemiklerini ayırıp didikleyin. Pirinci tuzlu ılık suda 20 dakika dinlendirin. Bademleri kaynar suda 15 dakika bekletin. Sudan alın ve soğuduktan sonra kabuklarını soyup 1/3'ünü kenara ayırın. Tereyağını bir tencereye alıp bademlerin renkleri dönene kadar kavurun. Pirinci süzüp tencereye alın. 5 dakika karıştırarak kavurun. Didiklenmiş tavuk, tavuk suyu, tuz ve karabiber ekleyin. Pilav suyunu çekene kadar önce hızlı sonra kısık ateşte pişirin. Derin bir fırın kabını ya da fırına uygun derin bir kabın içini tereyağı ile iyice yağlayın. Bademleri tereyağına batırıp tencerenin dibine ve kenarlarına yapıştırın. Dinlenen hamuru yarım cm kalınlığında açın. Daha sonra kabın içine kenarları dışarı taşacak şekilde yerleştirin. Pilavı içine döküp fazla bastırmadan yerleştirin. Hamurun kenarlarını toplayın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimleyerek servis yapın.