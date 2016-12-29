Soya Kıymalı Makarna Tarifi

Malzemeler

1 su bardağı soya kıyması

1 paket yassı spagetti

7 su bardağı su

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

sivri biber

2 diş sarmısak

tuz

karabiber

1 çorba kaşığı biber salçası

Soya Kıymalı Makarna Yapılışı

Makarnayı 4 su bardağı suda, tuz ilavesiyle haşlayın. Birbirine yapışmaması için haşlama suyuna biraz sıvıyağ ekleyin. Haşlandıktan sonra suyunu süzün ve servis tabağına alın. Zeytinyağını bir tavaya alıp, yemeklik doğranmış soğanı, biberi ve sarmısağı soteleyin. Salça, tuz ve karabiber katıp, 1-2 dakika daha kavurun. En son soya kıyması ve kalan suyu ilave edip, kısık ateşte malzeme suyunu çekene kadar pişirin. Hazırladığınız sosu, makarnanın üzerine gezdirin.