Patlıcanlı Makarna Tarifi

Malzemeler

1 paket spagetti

2 adet orta boy patlıcan

1 adet büyük boy domates

1 adet sarı dolmalık biber

2 çorba kaşığı yağ

1 çorba kaşığı kuru fesleğen

Tuz

Patlıcanlı Makarna Yapılışı

Spagetti'yi kaynayan tuzlu suya atıp, 10-12 dakika haşlayın. Patlıcanlardan birini alacalı soyun. Küp doğrayın. Yağı tavaya alıp ısıtın. Doğradığınız patlıcanları tavaya alıp karıştırarak soteleyin. Domatesi rendeleyip patlıcanın üzerine ekleyin. 6-7 dakika pişirin. Biberin tohumlarını çıkarıp iri küpler halinde doğrayın. Tavaya ilave edin. Fesleğeni de ekleyin. 1-2 dakika karıştırıp bir tabağa alın. Diğer patlıcanı kabuğuyla halka doğrayın, yapışmaz yüzeyli tavada ters yüz ederek pişirin. Haşladığınız makarnayı süzün. Tabağın dibine halka patlıcanları dizin. Üzerine makarnayı koyun. En üste domatesli patlıcanı oturtun. Sıcak olarak servis yapın.