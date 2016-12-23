Tofulu Krep Tarifi

Malzemeler

Krep için:

2 adet yumurta

1 çay bardağı süt

6 çorba kaşığı un

1 çay kaşığının ucu ile kabartma tozu

Bir tutam tuz

İç malzeme:

Yarım paket tofu

8 adet kurutulmuş domates

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

5 dal maydanoz

5 dal dereotu

Tuz,

kimyon,

karabiber

Tofulu Krep Yapılışı

Derin bir kabın içinde yumurtaları ve sütü çırpın. Topaklanmaması için unu yavaş yavaş ilave edin. Kabartma tozu ve tuzu katarak, boza kıvamına gelene kadar bütün malzemeyi çırpmaya devam edin. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya 1 kepçe krep karışımından yayın. Her iki yüzünü de kızartın. İç malzeme için, tofu, kurutulmuş domatesler, zeytinyağı, maydanoz, dereotu, tuz, kimyon ve karabiberi mikserle karıştırın. Hazırladığınız içten, 3 çorba kaşığı kreplerin kenarına koyun. Rulo şeklinde sararak servis yapın.