Tavuk Sarma (Kievski) Tarifi

Malzemeler

tatlı kaşığı tereyağı

8 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

2 diş sarmısak

1 çorba kaşığı kıyılmış dereotu

1 su bardağı un

2 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu



Kızartmak için: Sıvıyağ

Tavuk Sarma (Kievski) Yapılışı

Tavuk göğüslerini parçalamadan ortadan ikiye kesin. Ayrı bir yerde tereyağı, rendelenmiş kaşar peyniri, kıyılmış sarmısak ve dereotunu harmanlayın. Karışımı tavukların içlerine pay edin. Daha sonra sıra ile una, çırpılmış yumurtaya ve galeta ununa bulayın. Kızgın sıvıyağda kızartın. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.