Sebzeli Kuskus Tarifi

Malzemeler

2 su bardağı kuskus

1'er adet kabak, kırmızı biber, havuç,

çarliston biber ve patates

2 diş sarmısak

9 çorba kaşığı zeytinyağ

1'er tatlı kaşığı karabiber ve kimyon

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı zerdeçal

Yeteri kadar tuz

Sebzeli Kuskus Yapılışı

Sebzeleri jülyen doğrayıp, 5 çorba kaşığı zeytinyağında soteleyin. Ayrı bir yerde, 4 çorba kaşığı zeytinyağında kuskusu 3 dakika kavurun. 3 su bardağı su ekleyip, yumuşayana dek pişirin. Karabiber, kimyon, tarçın, zerdeçal ve tuz ilave edin. Sebzeleri ekleyip karıştırın. Harissa sos ile servis yapın.