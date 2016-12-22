Sebzeli Kuskus Tarifi

Malzemeler
2 su bardağı kuskus
1'er adet kabak, kırmızı biber, havuç,
çarliston biber ve patates
2 diş sarmısak
9 çorba kaşığı zeytinyağ
1'er tatlı kaşığı karabiber ve kimyon
1 çay kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı zerdeçal
Yeteri kadar tuz
Sebzeli Kuskus Yapılışı
Sebzeleri jülyen doğrayıp, 5 çorba kaşığı zeytinyağında soteleyin. Ayrı bir yerde, 4 çorba kaşığı zeytinyağında kuskusu 3 dakika kavurun. 3 su bardağı su ekleyip, yumuşayana dek pişirin. Karabiber, kimyon, tarçın, zerdeçal ve tuz ilave edin. Sebzeleri ekleyip karıştırın. Harissa sos ile servis yapın.