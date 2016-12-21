Zeytinli Kurabiye Tarifi

Malzemeler
1 çay bardağı zeytinyağı
125 gram margarin
1 çorba kaşığı sirke
1 çay bardağı yoğurt
Bir tutam tuz
1 çay bardağı çekirdeği çıkarılmış siyah zeytin
1 çay bardağı çekilmiş ceviz
3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
Zeytinli Kurabiye Yapılışı
Oda sıcaklığında beklemiş margarin, zeytinyağı, sirke, yoğurt ve tuzu bir kabın içinde karıştırın. Karışıma, küçük doğranmış zeytin, ceviz, un ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Yoğurulan hamuru merdaneyle düz bir zeminde parmak kalınlığında açın. Kurabiye kalıpları ile şekil verin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Fırça ile üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin.