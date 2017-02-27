Mısır Unlu Mezgit Tarifi

Malzemeler

4 adet mezgit

1 su bardağı mısır unu

Tuz

Kızartmak için:

Sıvıyağ

Brokolili kremalı sos için:

300 gram haşlanmış brokoli

3 çorba kaşığı krema

1 çorba kaşığı soya sosu

Tuz, karabiber, pulbiber

Mısır Unlu Mezgit Yapılışı

Mezgitleri ayıklayın ve kılçığını çıkarın. Tuzla karıştırılmış mısır ununa bulayıp, kızgın sıvıyağda kızartın. Sos için bir kasede krema, soya sosu, tuz, karabiber ve pulbiberi karıştırın. Çiçeklerine ayrılmış ve haşlanmış brokoliyi sosun içine katın. Kızartılmış mısır unlu mezgiti sosla birlikte servis yapın.