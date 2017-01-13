Deniz ürünlü içli köfte Tarifi

Malzemeler

● İç malzemesi için: 7-8 adet midye içi

● 300 gram çimçim karides

● 1 adet küçük boy levrek filetosu

● Yeteri kadar su

● 10 adet pazı yaprağı

● 1 adet soğan

● 2-3 diş sarımsak

● 4-5 çorba kaşığı zeytinyağı

● Yarım çay bardağı kıyılmış tatlı badem

● Tuz, karabiber



Köftenin dış harcı için:

● 1 su bardağı ince bulgur

● 2-3 çorba kaşığı galeta unu

● Yeteri kadar sıcak su

● Tuz, karabiber

● Kızartmak için: Sıvıyağ



● Sos için:

Yarım çay bardağı su

● 2 çorba kaşığı tereyağı

● 5-6 adet kurutulmuş domates

● Yarım limonun suyu

● Maydanoz

● Karabiber

● 1 çorba kaşığı kapari

Deniz ürünlü içli köfte Yapılışı

İkiye kestiğiniz midye içleri vekaridesleri bir tencereye alın. Üzerinigeçecek kadar su ekleyin ve suyunuçekmesine yakın jülyen doğranmışlevrek filetosunu katın. Suyunu tamamençekince ocaktan alın. Ayrı bir tenceredekıyılmış soğan ve sarmısağı zeytinyağındasoteleyin. Levrekli karışımı, kıyılmış pazıyaprağını, bademi, tuzu ve karabiberi katın.Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocaktanalıp, soğumaya bırakın.2Köftenin dış harcı için bulguru birgün öncesinden ıslatın. Şişen bulguruniçine galeta unu, tuz ve karabiberekleyip, yoğurun (gerekirse sıcak suilave edin). Kıyma makinesinden geçirinve tekrar yoğurun. Harçtan mandalinabüyüklüğünde bir parça koparın ve avucunuzuniçinde yuvarlayıp, silindir şekliverin. İşaret parmağınızla içini açarakgenişletin ve içine harçtan koyup, büzerekağzını kapatın. Dış ve iç harç bitenekadar aynı işlemi uygulayın. Kızdırılmışsıvıyağda kızartın.3Sosu için kaynayan suyun içine tereyağı,doğranmış kurutulmuş domatesve limon suyu ekleyin. Kapari, kıyılmışmaydanoz, karabiber ilave edin ve 1 taşımkaynadıktan sonra ocaktan alın. İçli köfteylebirlikte servis yapın.