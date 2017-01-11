Kiremitte Çingene Palamudu Tarifi

Malzemeler
1 adet çingene palamudu
1 adet soğan
4-5 adet ince doğranmış mantar
7'şer dal dereotu ve maydanoz
2 diş sarmısak
2 adet sivri biber
1 adet kırmızı biber
1 çorba kaşığı domates suyu
Kiremitte Çingene Palamudu Yapılışı
Ayıklanmış ve yıkanmış çingene palamudunu, ortadan ikiye kesin. Kiremidin içine piyazlık doğranmış soğan, mantar, ince kıyılmış dereotu, maydanoz, sarmısak, sivri biber ve kırmızı biberi gelişigüzel yayın. Üzerine balığı yerleştirip 1 çorba kaşığı domates suyunu gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin.