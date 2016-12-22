Kaparili Dil Balığı Tarifi

Malzemeler

2 adet dil balığı

4 çorba kaşığı kapari

1 adet soğan, 3 diş sarmısak

3 çorba kaşığı zeytinyağı

3 adet domates, 3-4 dal dereotu

3 dal fesleğen, tuz, karabiber

Kaparili Dil Balığı Yapılışı

Balığı ayıklayın ve fileto çıkarın. Piyazlık doğranmış soğanı kıyılmış sarmısakla birlikte zeytinyağında soteleyin. Soğan pembeleşmeye başlayınca kabukları soyulup küp doğranmış domates ve kapariyi ekleyin. Tuz ve karabiber kattıktan sonra domates suyunu çekene kadar pişirin. Üzerine fileto balıkları yerleştirin ve tavanın ağzı kapalı olarak kısık ateşte 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp, kıyılmış dereotu ve fesleğenle sıcak olarak servis yapın.