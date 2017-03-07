Bahar Çorbası Tarifi

Malzemeler

1 adet tavuk göğsü

1'er adet soğan ve ekşi elma

2 adet orta boy havuç

2 adet orta boy patates

5 su bardağı tavuk suyu veya su

1 adet limonun suyu

1 adet yumurta

2 adet kesmeşeker

Tuz, kimyon, karabiber, kekik

Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı

Pulbiber

Bahar Çorbası Yapılışı

Tavuk göğsünü haşladıktan sonra elinizle didikleyip bir kenara alın. Kabukları soyulmuş soğan, ekşi elma, havuç ve patatesi zar şeklinde doğrayın. Tavuk suyu veya suyu aldığınız tencerede sebzeleri pişirin. Tavuk göğsünü ilave edin. Ayrı bir kapta limon suyu ve yumurtayı çırpın Azar azar sürekli karıştırarak çorbaya ilave edin. Kesmeşeker, tuz, kimyon, karabiber ve kekiği de ekledikten sonra 5 dakika daha pişirin. Tereyağında yaktığınız pulbiberi çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.