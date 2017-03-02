Kremalı Havuç Çorbası Tarifi

Malzemeler

750 gram havuç

3.5 su bardağı tavuk suyu

2 tatlı kaşığı tuz

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı salça

Yarım su bardağı krema

1 çay kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

Kremalı Havuç Çorbası Yapılışı

Havuçları tavuk suyunda, bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek yumuşayana kadar haşlayın. Haşladığınız havuçların suyunu süzerek, ayrı bir kaba alın. Suyunu saklayın. Havuçları çatalla ezerek püre haline getirin. Tereyağını bir tencerede eritin ve un ilave edip hafifçe sarartın. Ayrı bir kapta krema, salça ve bir su bardağı tavuk suyunu karıştırın. Hazırladığınız havuç püresini, bu karışıma ilave edip iyice karıştırın. Kalan tavuk suyu, tuz ve karabiberle birlikte, hafif ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. İnce kıyılmış maydanozla süsleyerek servis yapın.