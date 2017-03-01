Yoğurtlu Mantar Çorbası Tarifi

Malzemeler

2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı yoğurt

3 su bardağı et suyu

3 su bardağı su

Tuz, karabiber, nane

Üzerine: Tereyağı, nane

Yoğurtlu Mantar Çorbası Yapılışı

Un ve yağı pembeleşene dek kavurup, yoğurt ilave edin. Uzerine yavaş yavaş su ve ardından et suyu dokerek karıştırın. Karışımı kaynamaya bırakın. Di.er tarafta mantarları minik minik doğrayın ve kaynayan suya atın. Tuz, karabiber ilave ederek, mantarlar pişene kadar kaynatın. Ayrı bir yerde tereya.ını yakıp, corbanın uzerine gezdirin. Nane serperek servis yapın.